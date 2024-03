O leite condensado, base para diversas receitas brasileiras de doces, é muito mais do que uma simples guloseima. Juliana Motter, autora do Livro do Brigadeiro (Panda Books), explica que ele já foi “alimento sério”, sendo o primeiro leite longa vida da história. “Era um leite concentrado já adoçado (para ser diluído em água), criado para suprir a escassez do leite fresco durante alguns períodos da história”.

Durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra de Secessão nos EUA, por exemplo, foi fonte de alimentação dos soldados. No Brasil, serviu como suplemento alimentar, sendo, inclusive, vendido em farmácias.

Hoje em dia, é destaque nas sobremesas e diversas marcas especializadas em laticínios fazem esse produto. Mas, afinal, qual leite condensado usar nas suas receitas? Em uma degustação às cegas, um time de jurados especializados elegeu as melhores marcas do mercado. Veja o Top3:

Itambé: o campeão teve sabor avaliado como agradável de leite em pó e, para alguns jurados, tinha sabor de infância, trazendo uma boa memória afetiva. Italac: no preparo em panela, praticamente não deixou vestígios no fundo. Textura perfeita, sabor equilibrado e bom rendimento foram destaques da marca. Qualitá: ao ser utilizado para fazer brigadeiro, o leite condensado proporcionou uma boa textura ao doce e o ponto perfeito para enrolar.

Veja o ranking completo aqui.