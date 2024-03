Qual azeite brasileiro tem o melhor custo-benefício? Confira o que dizem especialistas

O azeite é um dos ingredientes mais usados na cozinha, podendo ser usado apenas como acompanhamento ou como parte do preparo de pratos.

O azeite produzido no Brasil tem uma história recente, mas algumas marcas já são reconhecidas internacionalmente, tendo ganhado, inclusive alguns prêmios. Isso mostra que o azeite nacional pode ter tanta qualidade como de rótulos estrangeiros vindos de Portugal, Espanha e Itália.

De olho na ascensão das marcas de azeite brasileiras, o Paladar realizou um teste às cegas para escolher o melhor produto brasileiro. Um time de jurados convidados provou às cegas seis amostras de azeites produzidos no Brasil. Ao todo, seriam 11 amostras, mas cinco foram descartadas por não estarem em “plena forma” para a avaliação.

Durante o teste, um dos quesitos era analisar o quão fresco era o azeite, pois isso traz mais aroma, sabor, picância e amargor ao produto.

Depois da degustação, os especialistas que o melhor azeite brasileiro do mercado e que apresentou melhor custo-benefício foi o da marca Sabiá. O produto foi considerado fresco, com leve aroma de amêndoas, sabor leve e picante que aumenta até chegar à garganta.

Segundo os júri, o produto combina muito com pratos bem temperados. O azeite Sabiá é produzido em fazendas situadas em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul e custa em torno de R$ 109, 250 ml.

Para conferir as outras marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre cada um dos azeites degustados, leia a matéria completa.