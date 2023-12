Qual creme de avelã avaliado pelo Paladar tem o melhor custo-beneficio?

Recheando pães, panquecas, bolos, finalizando docinhos de festa, acompanhando sorvetes e açaís, e também protagonizando inusitadamente versões doces de pratos como pizzas, tapiocas e pastéis, o creme de avelã é um verdadeiro sucesso no Brasil.

Isso tanto é verdade que nas prateleiras dos supermercados se encontram diversas marcas do produto, com tamanhos, embalagens, fórmulas, níveis de qualidade e preços diferentes - e, pasme, nem sempre os mais caros são os melhores. Com a intenção de ajudar você, consumidor, a levar para casa um creme de avelã saboroso por um preço justo, o Paladar reuniu quatro especialistas no assunto para testar 11 selos diferentes.

A avaliação foi feita às cegas e entraram nas melhores posições do ranking os cremes que mais se aproximaram dos quesitos de boa cremosidade, dulçor equilibrado, textura aveludada e cremosa, sem se esquecer do principal: gosto e sabor de avelã.

As três melhores marcas apontadas pela avaliação - que pode ser lida na íntegra aqui - foram: Miroh (1°); Nutella (2°); e La Nut Slack/Cacau Show (3°), cujos preços variam entre R$ 23 e R$ 33 reais.

Agora, se a sua intenção é adquirir um produto que renda boas quantidades por valores abaixo de R$ 30, separamos duas opções. A primeira delas é a marca mais famosa do mercado, a Nutella, que embora seja um tanto adocicada, é cremosa, tem aspecto brilhante, gosto e aroma agradável. O pote de 350g custa em torno de R$ 23,90. Já a segunda é da linha de produtos da rede Dia, que tem boa densidade e sabor equilibrado, no entanto fica devendo um pouco no quesito sabor e aroma de avelã. O pote de 350g custa em torno de R$ 19,30.

Receitas testadas e aprovadas

