Qual é a 2ª melhor cachaça do mercado? Confira avaliação de especialistas

O sabor acentuado de uma cachaça branca está associado à sua produção em alambiques. Esse método foi enfatizado por especialistas no teste do Paladar, para identificar as melhores marcas do mercado, com a Weber Haus eleita em segundo lugar.

Atrás somente da Santo Grau Paraty (1º), a segunda posição apresenta gosto adocicado no paladar e suave aroma, complementados por um visual brilhoso. Além disso, os jurados apontaram que a bebida harmoniza com diferentes drinques.

Conforme a matéria escrita por Chris Campos, os critérios incluíram aspecto visual, aroma e sabor. Desta vez, a conclusão levou em consideração outras 13 opções disponíveis nas prateleiras, com o limite de preço de até R$ 100. Leia o conteúdo completo.