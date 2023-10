Qual é a 2ª melhor marca de pizza congelada do mercado? Descubra

Extremamente popular no Brasil, a pizza costuma ser um prato muito consumido aos finais de semana, e basta ficar atento ao alto fluxo de motoboys realizando entregas a noite para confirmar o fato. A iguaria de origem italiana está disponível em muitos lugares, e, para quem deseja encomendá-la, uma simples ligação para a pizzaria mais próxima resolve a situação.

Mas, para os que prezam por uma praticidade ainda maior, existe outra opção: a pizza congelada, que está presente na maioria dos freezers dos supermercados. Embora seja um tanto difícil de comparar com a artesanal em aparência e sabor, a versão congelada pode ser uma boa pedida para os apressados, visto que uma inteira fica pronta em menos de 20 minutos.

O produto é oferecido por várias marcas com diferentes ingredientes na composição, e com o intuito de saber quais delas oferecem o melhor custo-benefício para o consumidor, o Paladar reuniu um time de jurados para testar 6 marcas (Bráz Veloce, Swift, Sadia, Sallu, Aurora e Seara). A que conquistou o segundo lugar foi a Bráz Veloce, que é comercializada por um preço um tanto salgado e o sabor não surpreende, no entanto a massa possui uma leve crocância - coisa rara para uma pizza congelada.

Para conferir o ranking completo, bem como os detalhes das avaliações do júri, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor pizza congelada do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.

