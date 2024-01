Qual é a 2ª melhor mozzarella de búfala do mercado?

Com o título ‘Qual a melhor mozzarella de búfala do mercado?’, a matéria de Danielle Nagase revelou o ranking das melhores mozzarellas de búfala do mercado, com a Levitare ocupando o segundo lugar no pódio.

Para formar a lista, o Paladar convidou especialistas no assunto que provaram seis amostras, sem identificação, e que são comuns nas prateleiras. Neste caso, os produtos deveriam fugir de características como consistência firme, grânulos e pouco sabor.

Nesse contexto, a Levitare apresentou um produto com frescor, cremosidade e gosto evidente. ‘’Muito gostosa, com sal no ponto’', descreveram os especialistas. Quer conferir a lista completa? Clique aqui para ler a matéria.