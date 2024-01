Qual é a 2ª melhor pizza de padaria de São Paulo?

O concurso Padocaria elegeu no ano passado as melhores padarias de São Paulo e definiu as campeãs pelas regiões da cidade. A grande vencedora foi a Panificadora Ceci, que garantiu o prêmio de Melhor Padaria de São Paulo e também da Zona Sul da cidade.

Além de definir as melhores panificadoras de SP, o Padocaria definiu categorias para premiar os estabelecimentos participantes, como melhor café; melhor pãozinho; melhor pão na chapa; melhor doce; melhor serviço de frios; melhor time de chapeiros; e melhor pizza de padaria.

Em relação às pizzas, foi definido um top 3 com as melhores opções. A Padaria e Confeitaria Palmeiras foi a segunda melhor, de acordo com o ranking, ficando atrás somente da Confeitaria Vera Cruz.

Para saber o ranking com todas as padarias vencedoras, leia a matéria completa.