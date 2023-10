Qual é a 2ª melhor pizza marguerita de São Paulo?

Atualmente o Estado de São Paulo possui mais de 20 mil pizzarias, conforme aponta a Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Isso indica que a iguaria de origem italiana é um sucesso, e quando nos deparamos com a infinidade de sabores e combinações oferecidas na maioria dos lugares, podemos confirmar: a pizza por aqui é um prato popular.

No entanto, em meio a tantas sendo produzidas com maior frequência aos finais de semana, quais são as melhores no quesito sabor? Afim de sanar essa dúvida, o Paladar montou um time de especialistas para avaliar as pizzas sabor marguerita de 10 pizzarias paulistanas diferentes.

Juntos, Antonio Maiolica, chef e pizzaiolo italiano; Ana Carolina e José Luiz Soares, que, desde 2010, compartilham experiências gastronômicas, dicas de receitas, restaurantes e viagens no blog Do Pão ao Caviar; o chef Simone Paratella, do restaurante Simone; o chef toscano Pasquale Mancini, do Terraço Itália; e o chef Koji Yokomizo, do By Koji degustaram as amostras e motaram um ranking.

Em segundo está a marguerita da Carlos Pizza, que já emplacou a melhor pizza de mussarela em um teste anterior. O sabor tem recheio de mussarela de búfala, tomate sweet grappe, parmesão, manjericão, orégano, azeitonas e massa bem fermentada e crocante.

Para conferir as avaliações e o ranking completo, leia na íntegra a matéria ‘As 10 melhores pizzas marguerita de São Paulo’, por Matheus Mans.

