Qual é a 3ª melhor cerveja sem glúten do mercado? Confira a avaliação de especialistas

Pessoas com intolerância a glúten podem saborear somente cervejas sem o composto de proteínas na composição. Para que você escolha com qualidade, o Paladar reuniu a classificação das melhores marcas do mercado, com a Motrix (Bierinbox) em terceiro lugar no pódio.

O resultado levou em consideração 6 marcas disponíveis aos consumidores entre prateleiras, sites e lojas especializadas. Critérios como carbonatação, sabor, aroma aspecto visual, retrogosto e outras características fizeram parte da avaliação.

Atrás da Farrapos Sem Glúten (1º) e Michelob Ultra (2º), a Motrix destacou-se por ser refrescante no paladar, ter aroma de malte e amargor leve. No entanto, perdeu pontos ao apresentar oxidação.

Outro ponto interessante é que esta american lager é produzia em Paulínia, no interior de São Paulo. Para ficar por dentro de detalhes, leia o conteúdo escrito por Danielle Nagase.