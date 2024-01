Qual é a diferença entre carne seca e carne de sol?

Você sabe a diferença entre carne seca e carne de sol? Muita gente confunde esses dois tipos de carne ou acha que são a mesma coisa com nomes diferentes.

O chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em São Paulo, explicou quais são as diferenças entre essas carnes, ambas muito populares e que são típicas do Nordeste.

“Em muitos legares você vê carne seca chamada de carne de sol e o contrário também. Carne seca é muito salgada, normalmente feita de cortes do dianteiro ou peito. A carne fica empilhada e todo o processo [de desidratação e maturação] leva 21 dias ou mais. A gente não consegue fazer isso em casa, porque é um processo industrial”, explicou o chef durante seu quadro gastronômico no programa Melhor da Noite, da Band, na última quinta-feira (11).

“Já a carne de sol leva uma quantidade de sal muito menor e geralmente é feita de cortes do traseiro, mas hoje em dia também de cortes do lombo. Ela se refere muito mais ao processo do que ao corte e tem uma cura lenta e controlada, que pode durar até seis dias. É uma salga mais delicada”, completou.

Assista ao vídeo do programa abaixo: