Qual é a manteiga mais cremosa do mercado para as suas receitas de Páscoa?

A manteiga é um dos itens que não costuma faltar na cozinha, seja para fazer par com os pãezinhos no café da manhã ou para ser usada em receitas mais elaboradas, como bolos e doces, especialmente agora, na época da Páscoa.

Com tamanha importância, o Paladar decidiu testar algumas das marcas mais populares dos mercados, a fim de te ajudar o consumidor a escolher o melhor produto na hora das compras.

Para isso, um time de jurados foi convidado a provar às cegas 11 amostras de manteigas sem sal de diferentes procedências, entre nacionais e importadas.

Na avaliação, foram considerados quesitos como aroma, sabor, textura e quaisquer sentimentos que as manteigas evocassem.

Uma boa manteiga deve ser cremosa, delicada e com sabor de leite. Ranço e acidez em excesso são sinais de manteiga velha ou matéria-prima de má qualidade. A sua textura deve ser untuosa e nunca esfarelenta.

Após a degustação, os especialistas consideraram a manteiga President a melhor disponível no mercado. Douradinha, ela atraiu o olhar dos jurados e apresentou sabor suave mas com personalidade.

É levemente ácida, com final frutado e retrogosto amendoado. Cremosa ao passar no pão ainda levemente gelada. Tem tudo que se espera de uma manteiga sem sal. A versão testada da marca francesa é, na realidade, produzida no Brasil.

