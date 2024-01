Qual é a melhor feijoada do Itaim Bibi?

Quem está acostumado com os cardápios dos restaurantes de São Paulo sabe que em alguns dias da semana alguns pratos em específico são servidos. A feijoada é um exemplo disso, sendo comumente servida às quartas-feiras e aos sábados e domingos.

E como estamos atravessando um final de semana, é normal que a busca pela iguaria aumente. Se for esse o seu caso, o Paladar traz uma ótima indicação de um restaurante localizado no bairro do Itaim Bibi, que fica na Zona Oeste paulistana, o Bolinha.

A casa foi inaugurada em 1946 e tem a feijoada como carro-chefe, servindo-a todos os dias da semana.

No cardápio, a iguaria é apresentada em diferentes versões, com carne-seca, costela salgada, lombo, linguiça portuguesa e outras opções de fumados que constituem a ala ‘carne magra’, e com pé, rabo e orelha de porco para quem preza pelo tradicionalismo.

Os pratos também acompanham arroz, farofa, torresmo, couve, banana à milanesa, calabresa frita, farinha de mandioca torrada, molho de feijão apimentado, mandioca frita, bisteca, bacon e fatias de laranja.

O Bolinha fica situado na Avenida Cidade Jardim, 53, no Itaim Bibi, e funciona de segunda a sexta-feira das 11h às 16h30, já aos sábados e domingos, das 11h às 19h. E se você procura pelas melhores feijoadas da cidade de São Paulo, confira o roteiro elaborado por Matheus Mans, que contempla 12 restaurantes ao todo. A matéria está disponível aqui.