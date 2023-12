Qual é a melhor massa de tapioca do mercado; confira o Top 3

Um dos muitos subprodutos da rica mandioca, a tapioca é uma iguaria que tem seu lugar de destaque em todas as regiões do Brasil. Versátil, ela pode atender a muitas preferências, afinal combina com queijos, carnes variadas, ovos mexidos, manteiga ou até mesmo com recheios doces, como creme de avelã, leite condensado com coco, frutas e por aí vai.

No mercado é possível encontrar diversas fabricantes da massa de tapioca industrializada, semi-pronta, mas nem todas oferecem a qualidade necessária do alimento, e foi para auxiliar o consumidor em suas escolhas que o Paladar promoveu mais um teste com especialistas.

O júri composto pelos chefs Paulo Soares, responsável pela cadeira de gastronomia brasileira da Le Cordon Bleu; Lucas Tosta, da Padoca do Mani do Shopping Iguatemi; Ale Sotero, chef de confeitaria e panificação do restaurante Mocotó, e Rodrigo Isaias, cozinheiro responsável no restaurante Benedita Cozinha, provaram e avaliaram amostras de 12 marcas, chegando a um ranking.

Entre os selos, três se destacaram em performance, aroma, textura, aparência e sabor, e foram eles:

1° lugar: Taeq

PUBLICIDADE

2° lugar: Beiju Bom

3° lugar: Da Terrinha

Você pode conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas do júri na matéria ‘Qual a melhor tapioca do supermercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.