Qual é a melhor massa grano duro para preparar no Natal?

Um espaguete com molho de tomate vermelhinho combina ou não com o Natal? Com menos de uma semana para festa, as receitas para a ceia são muitas e o espaguete com os mais variados tipos de molhos está entre elas.

Para te ajudar a escolher a melhor massa, o Paladar convidou especialistas para provar 10 marcas de espaguete grano duro vendidas no supermercado e que vão super bem em um prato natalino.

O teste foi realizado às cegas e os critérios de avaliação levaram em conta sabor, textura, performance da massa durante o cozimento e performance do produto misturado ao molho.

Para os jurados, a marca Giuseppe Ferro teve o melhor desempenho, apresentando uma massa saborosa, que emulsificou facilmente ao ser misturada ao molho e que teve um ótimo rendimento, além de cozinhar no tempo certo.

Para saber o ranking com todas as massas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa. O teste foi realizado em abril de 2023.

Receitas de espaguete para o Natal

Espaguete com pesto de salsinha e anchova

Com uma coloração verde por causa do molho com pesto prezzemolo, é uma opção perfeita para o Natal. É fácil e rápido de preparar. Veja aqui.

Espaguete, ao molho de tomate, com aliche, alcaparras e azeitonas pretas

Um espaguete com molho de tomate chique. A receita é do restaurante Foglia Forneria, preparada pelo chef Franco Ravioli. Veja aqui.