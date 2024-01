Qual é a melhor padaria da Zona Oeste de São Paulo?

As padarias fazem parte da cidade de São Paulo e são destinos muito procurados pelos moradores e visitantes da capital paulista, principalmente para tomar café da manhã ou então comprar quitutes para o lanche da tarde.

Muito além do tradicional pão francês, as padarias contam com bolos, doces e diferentes pãezinhos que tornam os estabelecimentos queridinhos por quem consome os alimentos.

Diante disso, o concurso Padocaria elege uma vez por ano as melhores panificadoras de São Paulo. O ranking é elege os melhores estabelecimentos de diferentes regiões da cidade. Em 2023, a padaria Merci foi a grande vencedora da Zona Oeste de SP.

Além de eleger as melhores padarias, o concurso ranqueia os melhores produtos, como café, pães e frios. Outra categoria de destaque no Padocaria é a escolha do “melhor time de chapeiros”.

A padaria Marci fica localizada na rua Tito, 492, V. Romana, 3874-4333. O local fica aberto das 6h às 23h (sábados, domingos e feriados das 6h30 às 23h).

