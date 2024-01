Qual é a melhor padaria da Zona Sul de São Paulo?

Em novembro do ano passado, a 3ª edição do concurso Padocaria 2023 elegeu, na categoria regiões, a Panificadora Ceci como a número um da Zona Sul de São Paulo - mais especificamente no Planalto Paulista.

Como descreve o Instagram da Ceci, o reconhecimento veio da oferta de qualidade dos produtos, além do empenho dos proprietários e equipe. Entre os resultados, o estabelecimento também se destacou como a Melhor Padaria do estado.

Na matéria ‘Veja as cinco melhores padarias de São Paulo’, escrita por Giulia Howard, você também pode ficar por dentro do ranking das outras regiões estabelecido pelo concurso. Leia o conteúdo completo.