Qual é a melhor padaria do Centro de São Paulo?

As padarias fazem parte de São Paulo e vão muito além do tradicional pão francês, sendo locais de encontros para cafés, almoços e lanches da tarde.

Diante dos vários estabelecimentos espalhados pela cidade, o concurso Padocaria tem a função de eleger uma vez por ano as melhores panificadoras de SP.

O ranking é feito por regiões da cidade e, em 2023, a padaria Bella Paulista foi a grande vencedora da Zona Central de São Paulo.

Além de eleger as melhores padarias, o Padocaria ranqueia os melhores produtos, como café, pães e frios. Outra categoria de destaque no concurso é a escolha do “melhor time de chapeiros”.

A Bella Paulista fica localizada na rua Haddock Lobo, 354 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01414-000, a um quarteirão da Avenida Paulista. O local fica aberto 24h todos os dias da semana.

PUBLICIDADE

Para saber outras padarias vencedoras nas regiões de SP, leia a matéria completa.