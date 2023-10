Qual é a segunda melhor cerveja sem glúten do mercado? Veja avaliação de especialistas

Quem costuma consumir cerveja já deve saber que no mercado há uma longa lista de versões diferentes do produto, separadas por grupos como IPA, Pilsen, Lager, e por aí vai. Também existem versões para quem tem restrições alimentares, como as sem álcool e as sem glúten, para o livre consumo dos celíacos.

E foi pensando nesse último grupo que o Paladar reuniu um time de especialistas para avaliar as melhores cervejas sem glúten do mercado - isto é, as bebidas com teor de glúten abaixo de 20 ppm (partes por milhão). É importante frisar que essa versão do produto é mais difícil de encontrar à venda em mercados comuns, portanto a avaliação se restringiu às cervejas gluten free da categoria Lager, que contém marcas o suficiente para montar um painel de testes.

O júri composto por Yumi Shimada, co-fundadora da cervejaria Japas e celíaca; Kathia Zanatta, mestre cervejeira e sommelier; Natanael Bertholo, curador de cervejas e dono de bar; e Luís Celso Junior, jornalista e sommelier, degustou e analisou amostras de seis marcas sob os seguintes critérios: aspecto visual, formação e persistência da espuma, aroma, sabor, carbonatação, retrogosto e a facilidade de ingerir a bebida (aspecto que leva o nome ‘drinkability’).

Após experimentar os produtos das seis fabricantes, o júri chegou à conclusão de que a segunda melhor cerveja sem glúten é a Michelob Ultra. A bebida “sem defeitos”, conforme afirmou um os especialistas, tem ótima ‘drinkability’, alta carbonatação e corpo baixo. No entanto, não alcança o primeiro lugar por ter um aroma e um amargor muito sutil, deixando-a “sem personalidade”; é o que afirma um dos jurados.

Veja o ranking e as avaliações completas dos especialistas acerca das seis marcas na matéria ‘Qual é a melhor cerveja sem glúten do mercado?’, por Danielle Nagase, que pode ser lida na íntegra aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer sobremesas, lanches, bebidas, jantares e almoços acessando nosso caderno de receitas.