Qual é a segunda melhor marca de água de coco? Relembre o teste do Paladar em 2023

Em 2023 o Paladar realizou uma série de testes e em uma das edições o alvo foi a água de coco industrializada, afim de saber quais selos oferecem melhor sabor aliado a um bom valor nutricional.

Para isso, foram reunidas três especialistas: Luciane Recco, chef do Empório Frutaria; This Barca, nutricionista; e Julia Santos Barreto, associada do Instituto Chão, um dos maiores mercados de produtos orgânicos da cidade de São Paulo, que juntas analisaram criteriosamente amostras de água de coco de nove marcas diferentes.

Foi um consenso entre as juradas que a melhor água de coco é a que sai diretamente da fruta, por isso um dos maiores critérios da avaliação foi procurar por caixas cujo sabor mais se aproximava da versão natural, além do valor nutricional. “As águas de coco com as melhores características nutricionais são as que apresentam o menor número de ingredientes”, afirmou a nutricionista, dando um norte acerca das melhores escolhas.

Com a etapa de degustação concluída, o time de juradas elaborou um ranking, e a segunda posição foi ocupada pela marca Do Bem. O selo apresenta uma água de coco leve, de sabor agradável, um pouco cítrico e com baixo gosto residual. A lista de ingredientes foi considerada boa e os antioxidantes presentes na fórmula não interferem no paladar.

Para conferir o ranking completo e maiores detalhes acerca das avaliações do júri, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.