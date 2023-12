Qual é a segunda melhor marca de massa de tapioca do mercado? Confira avaliação de especialistas

Simples e versátil por combinar com inúmeros tipos de recheio - como carne, frango, calabresa, queijos em geral, manteiga, frutas, leite condensado, doce de leite, creme de avelã e por aí vai - a tapioca é um dos muitos subprodutos da mandioca e faz sucesso de norte a sul do Brasil.

Nas gôndolas dos supermercados existem muitas marcas que oferecem a versão industrializada da massa de tapioca, pré-pronta, com diferenças de sabor, qualidade e preço. Afim de saber quais selos apresentam a melhor experiência por valores justos, o Paladar reuniu especialistas para testar 12 amostras das marcas mais vendidas.

Juntos, os especialistas Paulo Soares, responsável pela cadeira de gastronomia brasileira da Le Cordon Bleu; Lucas Tosta, da Padoca do Mani do Shopping Iguatemi; Ale Sotero, chef de confeitaria e panificação do restaurante Mocotó; e Rodrigo Isaias, cozinheiro responsável do restaurante Benedita Cozinha, chegaram a um ranking, cujo segundo lugar foi ocupado pela Beiju Bom por seu sabor levemente ácido, o que a torna ideal para receber os mais variados recheios.

Você pode conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas do júri na matéria ‘Qual a melhor tapioca do supermercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.