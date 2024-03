Qual é o melhor para saúde e emagrecimento: suco natural ou refrigerante zero?

Os refrigerantes zero açúcar estão sendo considerados como uma opção para quem está em processo de emagrecimento, substituindo não só a versão convencional, mas também os sucos naturais de frutas. No entanto, há uma grande dúvida se essa é realmente a escolha certa.

É importante começar destacando que o refrigerante continua sendo um produto ultraprocessado, o que o coloca em desvantagem. Além disso, Lara Natacci enfatiza, na matéria de Thaís Manarini para o Estadão, que “o refrigerante não contém nenhum nutriente capaz de proporcionar qualquer tipo de benefício ao nosso organismo”.

O endocrinologista Bruno Halpern defende que essa versão pode fazer parte apenas de uma substituição inicial para reduzir o consumo de calorias durante a dieta, mas também ressalta a preferência pelo suco.

E para aqueles que pensam que qualquer opção do mercado servirá, estão enganados. Na matéria de Regina Célia Pereira para o Estadão, especialistas explicam que é crucial optar pela versão integral, que não contém adição de corantes ou conservantes na composição.

Qual opção do mercado escolher?

Considerando que o suco natural integral é a melhor alternativa, resta saber qual marca escolher. Para os amantes do sabor de laranja, o Paladar listou, em mais um teste com especialistas escrito por Danielle Nagase, as três melhores opções do mercado. Confira na íntegra.

Se você prefere o sabor de uva, especialistas elegeram a marca campeã, capaz de realçar o gosto da fruta e ainda apresentar frescor e acidez equilibrada na boca. Saiba mais na matéria de Danielle Nagase.