Qual é o 2º melhor chocotone de marca de supermercado?

Dezembro chegou e trouxe com ele os chocotones, a versão mais doce dos panetones que está presente em todo o Natal. Mas além das padarias, confeitarias e das grandes marcas, alguns mercados têm investido nas próprias receitas do pão natalino, com preços que geralmente são mais baratos do que outras opções.

O Paladar decidiu testar essas marcas e comprovar o seu custo-benefício. Para avaliar os pães natalinos, foram convidados jurados que provaram às cegas os produtos garimpados em alguns supermercados.

Foram avaliados aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição de gotas de chocolate e sabor. Na seleção, não entraram versões recheadas com cremes ou trufadas.

De acordo com os especialistas, o Mambo ficou em segundo lugar no ranking. Isso não quer dizer, porém, que o chocotone era delicioso. O pão natalino estava sem gosto e com pouco chocolate entremeado à massa, além de não apresentar frescor.

Para saber a posição dos outros chocotones testados pelos jurados, leia esta matéria.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma serie de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.