Qual é o 2° melhor ovo de Páscoa vegano? Relembre teste do Paladar

A cada ano, nas datas comemorativas de maior destaque, o Paladar, por meio do quadro Paladar Testou, promove uma mega degustação com os alimentos mais famosos de cada época. No caso da Páscoa, o alvo é o doce que toma conta dos corredores dos supermercados entre os meses de março e abril: o ovo de chocolate.

Em 2023, a curadoria selecionou 50 amostras provenientes de marcas artesanais, representantes da grande indústria e confeitarias, e contou com um júri composto por cinco especialistas para avaliar criteriosamente cada uma delas afim de saber quais marcas oferecem as melhores experiências.

Os 50 chocolates foram separados em dez categorias, entre elas a de ovos veganos (isto é, que não apresentam nenhum ingrediente de origem animal na composição), e o 2° lugar do ranking foi ocupado pelo selo Only4.

O ovo de Páscoa da marca tem alto teor de cacau (70%) e possui casca simples, com um sabor que equilibra muito bem doçura, acidez e amargura; não apresenta defeitos, mas também não surpreende, e se assemelha muito a um chocolate meio amargo normal.

Para conferir o ranking completo desta e das demais categorias, leia na íntegra a matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′, disponível aqui.