Qual é o 3˚ melhor café de padaria de São Paulo? Relembre ranking

Em reconhecimento à importância do papel que as padarias exercem na cidade de São Paulo ao fornecer os alimentos e bebidas mais consumidos entre os brasileiros, como o pão e o café de cada dia, anualmente a organização Sampapão promove o concurso Padocaria-SP, responsável por avaliar e premiar os maiores destaques do ramo.

A edição de 2023 contou com oito categorias, e entre elas a de Melhor Café, responsável por contemplar três padarias que entregam excelência no resultado. A terceira colocada foi a padaria Condessa, que fica em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

O estabelecimento está localizado na rua Conselheiro Saraiva, 696, e, além do café, oferece grande variedade de pães, doces, salgados, lanches, bolos e outros itens.