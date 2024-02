Qual é o melhor creme de avelã para as suas receitas de Páscoa?

O creme de avelã com chocolate conquistou uma grande popularidade mundial a partir dos anos 2000 e, desde então, pode ser encontrado facilmente nos supermercados com várias opções de marcas, dentre elas a famosa Nutella, a marca mais conhecida do produto.

O doce é tão querido pelos consumidores que chega ser usado, inclusive, como recheio de ovos de Páscoa, que já estão dando as caras com a aproximação da data comemorativa.

Para aqueles que querem preparar receitas com chocolate para a Páscoa e usar o avelã como o toque especial, o Paladar testou as marcas de creme de avelã mais encontradas nos supermercados e definiu a melhor após realizar uma prova às cegas com especialistas.

Os júri procurou descobrir no teste qual produto oferece a melhor combinação de sabor, aroma, aparência e cremosidade.

Para o time de jurados, a melhor marca, que trouxe todas essas características, foi a Miroh! De acordo com eles, o produto apresentou um ótimo sabor, bem balanceado no açúcar, de textura cremosa e aveludada. Uma ótima opção para rechear ovos de Páscoa.

PUBLICIDADE

Para saber todas as marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos especialistas sobre cada uma delas, leia a matéria completa.