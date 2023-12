Qual é o melhor doce de leite do mercado? Especialistas testam 10 marcas

Extremamente popular no brasil, principalmente na região de Minas Gerais, o doce de leite é comumente encontrado nos supermercados, com diversas opções de marcas disponíveis. A iguaria também é famosa na Argentina e no Uruguai, o que explica algumas das marcas importadas presentes nas prateiras dos mercados.

De olho nessa paixão pelo doce de leite, o Paladar decidiu fazer um teste às cegas com as 10 marcas mais encontradas nos supermercados.

Os jurados convidados avaliaram o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura caramelizada dos produtos.

A marca vencedora foi a Havanna, que apresentou um doce de leite saboroso, bem caramelizado, que lembra a textura do doce de leite argentino. O produto ainda é perfeito para recheios por ser mais firme.

Para saber o ranking completo com todas as marcas avaliadas pelos especialistas, leia a matéria.

