Qual é o melhor gin de R$ 35?

Bebida destilada de alto teor alcoólico, o gin é uma das opções mais utilizadas na composição de drinques no Brasil, e por esse motivo no mercado existem à venda muitas versões, sob selos com mais de 200 anos de história e até mais recentes, tanto nacionais quanto internacionais, cujas fórmulas levam botânicos selecionados.

“Tem gin com 10, 12 botânicos e tem outros com apenas 3 botânicos, cada marca cria a sua receita”, explica Alex Sepulchro, do bar SubAstor, e parte do time de especialistas convidados para realizar mais uma edição do quadro Paladar Testou, cuja proposta, desta vez, foi encontrar boas opções do destilado por um preço razoável.

Ao todo, foram avaliadas onze marcas, que contemplaram rótulos importados e nacionais limitados à faixa de preço entre R$ 35 e R$ 130. Os jurados provaram às cegas uma amostra de cada vez, sempre intercaladas com água mineral para limpar o paladar, e elencaram como critérios o visual, o aroma, o paladar a harmonia da composição e as especificidades de cada produto.

Entre as bebidas degustadas estava o gin da marca Apogee, o mais barato da lista (cuja garrafa de 1 litro custa R$ 34,97) e que também faz parte das opções de produção nacional. O produto apresenta botânicos como anis, semente de coentro, casca de limão e laranja, pimenta rosa, raíz de angélica, mandarim e zimbro, com um dulçor artificial e teor alcoólico de 40%.

Você pode conferir o ranking com as demais marcas testadas, bem como as considerações detalhadas do júri na matéria ‘Qual é o melhor gin entre R$ 35 e R$ 130?, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

