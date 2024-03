Qual é o melhor moedor de café do mercado?

Para quem ama café e sempre está buscando novas formas de preparar a bebida, o moedor de café já deve fazer parte da coleção de utensílios que podem ser usados em casa. Mas apesar de fazer parte do kit básico de um barista amador, o moedor precisa ser de qualidade e atender às expectativas do consumidor.

De olho nisso, o Estadão Recomenda foi atrás do melhor moedor de café do mercado que não tenha um preço exuberante e que seja perfeito para quem gosta de preparar o seu cafezinho em casa.

O modelo automático da Hamilton Beach - disponível a partir de R$ 303,23 - pode satisfazer as necessidades dos consumidores. No Mercado Livre, ele está em quarto lugar no ranking de moedores de café elétricos mais vendidos. O bom resultado também é repetido na Amazon.

A boa qualidade do aparelho é justificada pela velocidade, precisão e facilidade de limpeza. Quando comparado a versões manuais, que costumam demorar cerca de 2 a 5 minutos para moer completamente os grãos, o aparelho elétrico comprova sua efetividade.

Café moído e torrado

Mas para aqueles que não gostam de moer o café e preferem as versões mais facilitadas do mercado, o Paladar testou os cafés moídos e torrados mais vendidos e concluiu que a marca Três Corações tem o melhor produto.

Os especialistas afirmaram que as notas sutis de acidez e doçura, com um quê de chocolate e fruta, percebidas na boca, garantiram ao café a primeira colocação, ainda que o amargor se mostrasse presente. No aroma, a bebida apresentou notas de terra, avelã, nozes, caramelo queimado. O corpo foi considerado médio.

Para saber quais foram os outros cafés testados pelo Paladar e a opinião dos especialistas sobre cada uma das marcas, leia a matéria completa.