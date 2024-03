Qual é o melhor para emagrecer: suco natural ou refrigerante zero?

Com a popularização da versão sem açúcar da maioria dos refrigerantes no mercado, essa categoria de bebida tornou-se uma opção aparentemente equilibrada, rivalizando os sucos naturais. No entanto, surgem discussões sobre os nutrientes presentes na composição quando ambos são comparados.

De acordo com o endocrinologista Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), substituir o refrigerante convencional pelo sem açúcar pode ser uma escolha válida para aqueles que buscam reduzir a ingestão de calorias mais rápido.

Entretanto, ele destaca que o suco de fruta como uma alternativa que ainda oferece diversos benefícios à saúde, apesar das calorias. Em uma matéria do Estadão escrito por Thaís Manarini, Lara Natacci, doutora e mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), ressalta que as substâncias presentes nos sucos naturais realmente são valiosas.

Em conjunto, o suco de fruta mostra-se superior por fornecer vitaminas e minerais essenciais ao nosso organismo. É importante citar que não se trata de qualquer tipo de suco, mas sim daqueles sem adição de açúcar ou conservantes, sendo considerados 100% fruta.

Nesse contexto, a nutricionista Juliana Watanabe, na matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, afirma que o adequado é, também, o que aponta ser ‘integral’, por apresentar todas essas características devido às suas matérias-primas, as frutas, que oferecem propriedades antioxidantes ao nosso corpo entre seus benefícios.

Os melhores sucos de uva e de laranja do mercado

Agora que entendemos que o refrigerante sem açúcar pode ser uma opção inicial, porém não a longo prazo -e até mesmo deve ser evitado em troca do suco natural-, explorar os testes do Paladar, que contém a opinião de especialistas, pode ajudar na escolha das opções disponíveis.

Em relação ao suco de laranja, foram consideradas versões integrais, concentradas e reconstituídas, sendo que a Fazenda Bela Vista destacou-se como campeã. Leia o conteúdo completo escrito por Danielle Nagase.

Já para os amantes de suco de uva, a Casa Madeira conquistou o primeiro lugar entre os jurados pelo sabor, além de ser encorpado e potente. Saiba mais detalhes no conteúdo de Danielle Nagase.