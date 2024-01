Qual é o melhor restaurante de Angra dos Reis segundo TasteAtlas?

Com mais de duas mil votações amadoras do TasteAtlas, Bar do Chuveiro foi eleito como o melhor restaurante de Angra dos Reis (RJ).

Na plataforma internacional, o pastel ganhou destaque entre os comentários de quem provou as produções do estabelecimento. Segundo os visitantes, o salgado é de qualidade.

Basta abrir o Instagram do Bar do Chuveiro que o visitante vai se deparar com fotos da iguaria, evidenciando as opções doces e salgadas: doce de leite com paçoca, costela, camarão e mais.

Vale lembrar que a classificação do TasteAtlas acontece por meio de avaliações de consumidores que não possuem formação gastronômica e também não são especialistas da área. As notas são reunidas pela plataforma, que divulga as pontuações de cada prato ou região.