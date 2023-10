Qual é o melhor restaurante por quilo do Brasil?

Recentemente o concurso O Quilo é Nosso, responsável por avaliar restaurantes inscritos do país inteiro, e realizado pela Abrasel em parceria com a Mundo Mesa, divulgou o resultado final da 7ª edição. O vencedor da vez foi o Kutytyba Gastronomia, localizado no Paraná, que se classificou com o prato Baião de Dois Paraense, criado pelo chef Alessandro Picoli.

Em segundo lugar, entrou o Sadoche Grill, localizado no Rio Grande do Norte, que garantiu a posição por meio do prato chamado Meca Potiguar. E ocupando o último espaço do pódio está o Original Restaurante, da cidade de Cuiabá (MT), com o prato Arroz Original.

Conforme aponta o site da Abrasel, os pratos foram preparados por seus respectivos criadores em uma disputa que aconteceu na última quarta-feira (25) nas mediações da Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo. O anúncio dos campeões foi feito na quinta-feira (26) durante o evento Mesa SP.

“Quando vencemos a fase estadual, sempre fica aquele gostinho de que podemos ir mais além. Existia uma expectativa, mas não imaginava que seríamos o vencedor. Estamos todos muito felizes”, disse o chef Alessandro Picoli, classificado em primeiro lugar.

