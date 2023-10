Qual é o melhor whisky do mundo?

Pertencente à família dos destilados, o whisky é uma bebida produzida e consumida há séculos, e hoje é possível encontrá-lo à venda em adegas e supermercados em várias marcas que oferecem preços, aromas, sabores e sensações diferentes.

Se você é um aficionado pelo produto, ou ao menos já experimentou algumas marcas, deve ter notado que cada linha exige uma forma de criação única, o que implica diretamente na qualidade. Com o objetivo de saber quais fabricantes no mundo todo oferecem o melhor whisky, a Men’s Helth publicou uma lista com 11 selecionados.

Entre eles, um dos destaques foi o Cardhu Single Malt envelhecido por 12 anos. A bebida é um malte suave, fresco e límpido que possui notas mais frutadas e já conquistou a cobiçada medalha de ouro no The Scotch Whisky Masters em 2014.

Receitas testadas e aprovadas

