Qual é o preço da experiência padrão no melhor restaurante da América Latina?

Nesta terça-feira (28), foi divulgada a lista que contempla os 50 melhores restaurantes da América Latina em uma cerimônia solene sediada no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O ranking contou com a presença de oito restaurantes brasileiros e concedeu o primeiro lugar ao Maido, um restaurante de cozinha nikkei localizado em Lima, no Peru.

A honrada posição conquistada pelo chef Mitsuharu Tsumura (que também foi contemplado pela lista dos 100 melhores chefs do mundo, ocupando a 14ª posição) foi pautada pela criatividade na cozinha, que surpreende ao harmonizar tradições culinárias japonesas e peruanas em pratos inovadores.

O estabelecimento oferece diversas opções para os comensais, incluindo vegetarianas e sem álcool. Na experiência padrão, os valores giram em torno de R$ 1.180 por pessoa. Veja mais detalhes dos preços na matéria ‘Saiba quanto custa comer no melhor restaurante da América Latina’, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

