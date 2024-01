Qual é o principal erro na hora de congelar alimentos? Veja dicas

Congelar os alimentos é uma prática que ajuda a guardar de forma segura, duradoura e saudável as futuras refeições. No entanto, no meio da correria do dia a dia podemos cometer alguns erros na hora de colocar as coisas no congelador.

Segundo Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac, a disposição dos alimentos no congelador é muito importante e é essencial que as comidas sejam organizadas de maneira que não fiquem muito empilhadas ou em um ambiente muito cheio.

“Isso pode prejudicar o processo de transmissão de calor e causar danos pelo frio por compactação (que acontece com o peso de um alimento sobre o outro) ou a evaporação do gelo, podendo também prejudicar a qualidade sensorial e causar perdas de nutrientes por oxidação”, explica.

A criação de cristais de gelo também é um dos problemas na hora de congelar alimentos, pois lesionam o interior e a superfície do alimento. Para evitar isso, tente organizar os itens em bandejas até o congelamento dos alimentos, para que o ar frio possa congelar a água no interior dos produtos com um contato menor entre o gelo do interior do freezer.

O modelo do congelador também deve ser levado em consideração, caso tenha disponibilidade, opte por modelos “frost-free”, que têm mecanismos para evitar a formação excessiva desse gelo. Cuidar da limpeza e da manutenção também é essencial para manter os alimentos conservados da forma correta.

Para saber mais dicas de como armazenar alimentos no congelador, leia a matéria completa.