Qual é o restaurante mais caro da Argentina?

A Argentina é conhecida por sua gastronomia e restaurantes badalados que sempre contam com muita carne e vinho. Um dos melhores e mais caros estabelecimentos do país fica na vinícola Catena Zapata, que recentemente foi eleita a número um no prêmio de melhores vinhedos do mundo.

Com essa colocação, o restaurante que fica na propriedade tornou-se, além do mais caro, provavelmente o mais concorrido da Argentina.

As comidas no Angélica - Cocina Maestra realmente são caras - o menu de 10 passos custa $ 62.500 (algo como R$ 870). No entanto, o que torna a experiência extremamente “salgada” em termos econômicos é a harmonização escolhida. A chamada “escada ao céu”, por exemplo, soma $ 974.000 (cerca de R$ 13.500) na conta final.

Além do cardápio impressionantemente caro e vasto, o local chama atenção pela arquitetura entre os vinhedos de Agrelo, vilarejo no departamento de Luján de Cuyo, na província de Mendoza.

A pirâmide ao fundo, construída com pedras dos Andes, causa impacto em qualquer um que veja. A visita guiada pela cave subterrânea da vinícola, com direito a pit stop na loja de vinhos e na fábrica de destilados, é brinde para quem consegue uma reserva no Angélica.

As taças de vinho são as estrelas principais da mesa, mas não seriam tão aclamadas se não fosse a comida. Parte dos produtos são da própria horta e o menu traz combinações previsíveis, mas que não deixam de ter personalidade, como o porco com maçã.

