Qual é o segredo do cheesecake perfeito?

Extremamente popular nos Estados Unidos, o cheesecake é uma sobremesa com aparência de bolo feita com queijo cremoso e tradicionalmente coberta com uma calda de frutas vermelhas. Sua fama tem crescido em outros países, como o Brasil, por isso tem sido cada vez mais comum encontrá-lo em restaurantes, padarias e confeitarias por aí.

Também é possível fazer o doce em casa, mas acertar o ponto da massa crocante, do recheio liso, cremoso e com laterais aveludadas, superfície sem rachaduras, sabor levemente salgado e outros aspectos que tornam um cheesecake pode ser um desafio e tanto, mas não impossível.

O Paladar conversou com o chef pâtissier do restaurante Nonna Rosa, Francisco Soligon, afim de obter algumas dicas preciosas para alcançar o cheesecake perfeito. Uma delas é atentar-se à temperatura do forno, que não deve, sob circunstância alguma, ultrapassar os 100°C, assim a massa manterá sua textura lisa.

Outras quatro dicas foram descritas pelo chef e registradas na matéria ‘Como acertar o ponto do cheesecake’, por Luigi Di Fiore. Leia na íntegra aqui.