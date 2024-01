Qual é o segredo do lámen de sucesso do restaurante Jojo Ramen?

A mistura de texturas e sabores em um lámen de qualidade faz lugares em São Paulo se destacarem, como a Jojo Ramen. A recente inauguração da unidade de Santa Cecília carrega mais do que caldos simples com macarrão.

Isso se deve às sócias Simone Xirata e Yasmin Yonashiro, que optaram por incorporar em cada prato mais de suas descendências japonesas, como os sabores da região de Okinawa - com ênfase para o sal.

Esse resgate às raízes no Jojo Ramen fez com que o restaurante se destacasse no bairro, já que a tradicional iguaria japonesa ganhou versões “abrasileiradas” em diferentes regiões do estado.

“O sal de lá contém a maior variedade de minerais do planeta. Isso faz com que ele realce ainda mais o sabor dos ingredientes que você inclui no processo. Por isso, o ramen fica ao mesmo tempo mais leve e intenso”, explica Simone, segundo o portal O Globo.