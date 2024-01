Qual é o segredo para evitar blocos de açúcar em um drinque?

Na receita com o título ‘Como fazer xarope de açúcar para drinques’, podemos ler a descrição de um problema comum no preparo de drinques: a formação dos granulados de açúcar ao fundo do copo da bebida alcoólica.

Para ajudar com a solução, o Paladar separou 3 passos fáceis que vão te ensinar a formar o xarope de açúcar, ideal para dissolver na água e evitar esse acúmulo indesejado.

Utilizando uma panela e poucos ingredientes, rapidamente você alcança o xarope que visa substituir o açúcar granulado nos drinques feitos em casa: esse é o segredo! Veja a receita completa aqui.