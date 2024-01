Qual foi a 3ª melhor marca de hambúrguer do mercado eleita em 2023?

O hambúrguer é um dos lanches mais populares ao redor do mundo, o que o torna algo comum nos cardápios dos mais diversos restaurantes, padarias e lanchonetes. Sua demanda de consumo é tão alta que existem várias opções da carne pré-pronta à venda nos congeladores dos supermercados, com o objetivo de trazer mais conforto e praticidade ao consumidor.

Com tantas versões do hambúrguer fornecidas pela indústria alimentícia, escolher um produto que seja saboroso e que não venha com uma lista enorme de aditivos como realçadores de sabor, estabilizantes, conservantes, corantes, entre outros que não são lá muito benéficos à saúde pode ser um desafio e tanto.

Para auxiliar nessa empreitada o Paladar, em mais uma edição do quadro Paladar Testou, formou um júri com quatro especialistas para avaliar às cegas as sete principais marcas de hambúrguer de carne 100% bovina e sem tempero do mercado.

As sete amostras foram analisadas em quesitos como aparência, suculência, textura, aroma e sabor, e no ranking elaborado ao final da degustação, a marca que fechou o pódio ocupando o terceiro lugar foi a Friboi, com a linha Maturatta. O hambúrguer é feito com carne fraldinha e outros recortes bovinos, e apresenta um aroma atrativo, tem muita suculência e textura que se assemelha à versão artesanal.

