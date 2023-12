Você já sabe o que vai preparar para a sobremesa da sua ceia do Ano Novo? Com o fim de ano batendo na porta, está na hora de relembrar os bons momentos que tivemos durante essa jornada. Aqui no Paladar, compartilhamos um variado catálogo de receitas durante 2023, e um dos focos foram as sobremesas.

Seja para finalizar um jantar especial, ou até mesmo para adoçar o café da tarde do dia a dia, publicamos várias receitas que caíram no gosto do público. A receita mais visualizada do ano no Paladar é do Brasil: torta holandesa.

Criada por Sílvia Maria do Espírito Santo, de Campinas, em homenagem a uma família holandesa que a acolheu em programa de intercâmbio na Inglaterra, se tornou um dos doces mais populares do país e tem um preparo muito simples.

A receita original

Você sabe como fazer torta holandesa perfeita? A criadora do doce afirma que dois biscoitos em específico são necessários Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Para compartilhar a receita de torta holandesa, não poderíamos ter procurado alguém melhor: pegamos a receita direto com a criadora. Sílvia Maria nos contou que o segredo para uma boa torta holandesa está na qualidade dos ingredientes utilizados.

Além disso, ela também nos contou sobre um passo que costuma não estar presente nas outras versões da sua torta: colocar bolachas maria por cima da última camada de creme, antes da calda de chocolate, para dar sustentação.

Você pode conferir aqui a receita original da torta holandesa, por Sílvia Maria.