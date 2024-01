Qual foi o 2º teste de Paladar mais acessado em 2023?

Você já se deparou com testes às cegas do Paladar? No ano de 2023, o Paladar testou diversos produtos disponíveis no mercado, sempre com a ajuda de especialistas no assunto, e elencou diversos rankings para te ajudar na hora da compra nos supermercados. Em segundo lugar, como teste mais acessado do ano ficou a avaliação de marcas de Airfryer.

O teste de Airfryer elegeu a Oster como a melhor, seguida pela Philips Walita e Britânia considerando a capacidade do cesto, tecnologia disponível, potência e custo-benefício desses equipamentos.

Nesse caso e ainda na disposição de benefícios da fritadeira, as receitas colocadas à prova entregaram maciez e crocância ao mesmo tempo no paladar. Leia a matéria completa clicando aqui e relembre as características de cada modelo avaliado.

