Brigadeiro é o doce queridinho do Brasil. Feito à base de leite condensado, chocolate e manteiga, é uma receita fácil e prática perfeita para quem está louco por uma sobremesa rápida de fazer. Mas qual o segredo para o brigadeiro perfeito?

Apesar da facilidade da receita, achar o ponto correto do brigadeiro pode ser um desafio, por vezes, ficando mole demais ou até queimado no fundo. Além disso, a qualidade dos ingredientes deve ser levada em consideração, selecionando os melhores produtos para conseguir a melhor sobremesa, entre eles, o leite condensado.

Os jurados do Paladar Testou levaram em consideração alguns critérios para eleger a melhor marca: a performance do produto na panela, o rendimento do brigadeiro e as características consideradas ideais para a receita, bem como sabor e textura do produto direto da embalagem.

A marca Itambé foi a campeã da degustação às cegas, produzindo um brigadeiro considerado macio, de textura sedosa e aparência brilhante. Além de ter um “gostinho de infância”, despertando uma boa memória afetiva em alguns dos especialistas.

O pódio foi composto também pelo leite condensado Italac e Qualitá, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.