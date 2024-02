Qual o melhor tipo de leite para fazer doce de leite?

O doce de leite é uma iguaria muito popular da Brasil, mas que também divide espaço com a Argentina e o Uruguai. A receita tradicional é feita apenas com leite e açúcar, mas pode ser incrementada com outros ingredientes.

Além ser consumido como uma sobremesa única, o doce de leite também pode ser usado como cobertura para panquecas, sorvetes, bolos, pudins e até mesmo para rechear bombons.

Quem é muito fã do produto com certeza já pensou em fazê-lo em casa. Mas, antes de colocar a mão na massa, há algumas técnicas que podem ajudar você a preparar o doce de leite perfeito. Ao Paladar, a chef Ludmilla Ferreira, docente do curso de gastronomia do Senac, contou algumas dicas que vão facilitar o processo da receita.

Segundo ela, os ingredientes usados são muito importantes, principalmente o leite. A qualidade da bebida láctea influencia diretamente na textura e gosto do produto final. A chef recomenda leite integral pasteurizado e homogeneizado, que é facilmente encontrado em saquinhos e garrafas. Esse tipo de leite é ideal para preparar doces por conta de sua baixa temperatura de pasteurização, o que dificulta a evaporação da mistura. Assim, as chances de talhar o doce são menores.

