Qual o recipiente ideal na hora de congelar alimentos?

Congelar os alimentos é uma prática conhecida para garantir a durabilidade e preservação dos itens comprados nos supermercados. Além disso, guardar refeições prontas congeladas ajuda na praticidade necessária no dia a dia em meio a tantas outras obrigações.

Mas seja para guardar marmitas ou carnes cruas, é importante saber a maneira correta de armazenar esses alimentos antes de serem congelados e isso envolve os recipientes que serão usados para guardar esses produtos.

Entre as melhores opções estão os potes de plástico e os saquinhos plásticos próprios para o uso no congelador, que ajudam no fracionamento adequado dos itens. Porém, é necessário prestar atenção ao tipo de plástico das embalagens, de acordo com Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac.

Ele alerta para comprar recipientes plásticos que sejam específicos para isso, entre os tipos 1, 2, 3 e 6, além de prestar atenção nas instruções do fabricante para saber as temperaturas adequadas de uso.

O especialista diz ainda para evitar colocar comidas quentes nos potes, pois isso aumenta a chance de contaminação da comida ao ter contato com o plástico que pode ter compostos nocivos à saúde. O ideal, segundo o professor, é deixar os itens na geladeira até ficarem gelados, em temperatura próxima a 10°C antes do congelamento.

Potes de vidro também são ótimas opções, por serem inertes, ou seja, não reagirem quimicamente com os alimentos quentes ou gelados. Para saber mais dicas sobre como armazenar alimentos no congelador, leia a matéria completa.