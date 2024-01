Qual padaria tem o 2º melhor pão na chapa de SP?

O resultado da votação do ‘Melhor Pão na Chapa’ elegeu a Panificadora Cepam em segundo lugar na categoria melhor pão na chapa do Padocaria-SP. A conclusão contempla no pódio as padarias que oferecem qualidade no pão com manteiga -que fica quentinho na chapa.

Na premiação, a Panificadora Cepam também alcançou o primeiro lugar entre as concorrentes da Zona Leste, por meio da avaliação que leva em consideração as 5 regiões do estado.

O horário de atendimento da padaria da Rua Ibitirama é das 6h às 22h, podendo o pão na chapa ser acompanhado de um cafézinho a qualquer momento do dia.

No conteúdo produzido Matheus Mans, com o título ‘Panificadora Ceci vence o prêmio de Melhor Padaria de São Paulo’, também é possível verificar as outras padarias vencedoras e suas especialidades.