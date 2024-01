Qual participante do BBB 24 tentou entrar no MasterChef Brasil?

Desde o anúncio dos participantes do time ‘Pipoca’ que estariam no confinamento do Big Brother Brasil de 2024, Maycon Cosmer ganhou destaque por ser um cozinheiro escolar. Inclusive, ele usou seus dotes culinários para tentar uma vaga no MasterChef Brasil 2022.

O vídeo, divulgado no Youtube em 2021, mostra Maycon apresentando mais detalhes pessoais e preparando um prato antigo e comum entre os indígenas, chamado ‘Lambe-lambe’. A formação da receita leva elementos à base de mariscos e arroz, como explica o cozinheiro na introdução.

Ao longo das imagens que contém vários ângulos da sua cozinha, o profissional separou os ingredientes necessários e realizou cada etapa do preparo destacando o motivo de ter escolhido esse prato, além de citar ainda o seu desejo de participar do reality show culinário.

‘’Eu amo cozinhar. Eu cozinho desde criança, desde que eu me entendo por gente eu já cozinho. Não tenho muitas técnicas da gastronomia, mas eu sei muito da cozinha familiar, eu sei muito da cozinha do dia a dia, da cozinha interiorana também’', disse.

Apesar da sua participação no MasterChef não ter dado certo, agora ele está no BBB 24, o merendeiro se definiu no vídeo de apresentação do programa como ‘’a tia da merenda’', explicando que atualmente aplica seus conhecimento em uma creche pública da sua região.