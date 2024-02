Qual rótulo de vinho mais combina com você? Descubra entre 7 opções

As informações presentes no rótulo de um vinho são úteis para fornecer uma ideia antecipada do que o consumidor pode esperar da bebida.

Afinal, o início da produção, desde os primeiros ingredientes, são fundamentais para determinar o tipo de sabor, textura e aroma que o vinho irá apresentar.

Na matéria de Eduardo Ribeiro, do Estadão Recomenda, são destacados sete rótulos de vinhos e suas principais descrições. A partir delas, é importante você entender, de acordo com o seu gosto, qual dos rótulos combinariam mais com o seu Paladar. Confira abaixo três exemplos:

Chardonnay: indicado para apreciadores de acidez, este vinho é leve e frutado, perfeito para acompanhar frutas, azeite e manteiga.

Malbec: com notas de ameixas, baunilha e chocolate, este vinho tem uma doçura suave, que misturado com suas nuances ácidas, o tornam uma excelente escolha para acompanhar massas, churrasco e queijos.

PUBLICIDADE

Sauvignon Blanc: ideal para harmonizar com peixes, carnes brancas e saladas, este vinho combina frescor e acidez, apresentando também um aroma cítrico e floral.

Caso queira descobrir detalhes e outros rótulos, além dos preços, leia o conteúdo na íntegra.