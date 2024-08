O chá verde, um dos pilares da cultura japonesa, vai muito além de uma simples bebida. Conhecido por seus benefícios à saúde, ele oferece uma vasta gama de sabores e cores, dependendo da colheita e do processo de produção. Com sua versatilidade, o chá verde se tornou um acompanhamento perfeito para uma variedade de pratos, tanto salgados quanto doces.

Qual é o verdadeiro chá verde?

Segundo informações do Paladar, em reportagem de Chris Campos, o verdadeiro chá verde é feito a partir das folhas da planta Camellia sinensis, colhidas e processadas sem fermentação para preservar suas propriedades naturais. Essa técnica mantém o chá verde rico em antioxidantes.

Variações de sabor e cor

O chá verde é uma bebida com múltiplas variações de cor e sabor, que dependem do tempo de colheita e dos métodos de produção. Essa diversidade permite que ele se adapte a diferentes paladares e momentos, sendo uma escolha versátil na gastronomia.

Harmonização com comidas

Segundo a chef Telma Shiraishi, o chá verde é a melhor escolha para acompanhar sushi e doces japoneses. No Japão, é comum haver um chá verde específico para cada momento do dia, refletindo a importância cultural e gastronômica dessa bebida.

Complexidade de sabores

A sommelier Paty Akemi ressalta que o chá verde possui notas florais, frutadas e tostadas, o que o torna ideal para harmonizar com uma variedade de pratos, tanto salgados quanto doces. Essa complexidade de sabores faz do chá verde uma opção intrigante e apreciada em diversas culinárias. Confira a seguir receitas com chá verde.

Receitas

Chá verde com jasmim gelado com framboesas

Chá verde com jasmim gelado e framboesas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Com um modo de preparo rápido e objetivo você vai preparar um chá verde diferente, ao junto da água, você adicionar framboesas. Lembre-se que quanto mais tempo a fruta ficar no chá, melhor. Receita completa neste link.

Como fazer matcha

Pink Matcha Latte feito com leite vegano e calda de tâmara é atração irresistível e saudável no Café Cherie. Foto: Café Cherie / DIVULGAÇÃO

Sucesso garantido no Brasil, o matchá é uma outra alternativa para você usar o chá verde. Neste caso, são necessários apenas dois ingredientes e as técnicas da Patrícia Fuzisaka, da Mori Chazeria. Saiba mais neste link.