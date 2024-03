Quando estreia o MasterChef Brasil Confeiteiros?

A grande novidade anunciada pelo MasterChef Brasil, programa gastronômico transmitido pelo canal da Band, é a temporada exclusiva para confeiteiros participarem.

Segundo a matéria de Matheus Mans, a estreia desta edição está prevista para ocorrer em outubro. Marisa Mestiço, diretora geral do MasterChef Brasil, explicou, entre os diferentes detalhes, que as provas serão mais extensas.

“A gente tem ingredientes incríveis para trabalhar e explorar mais a confeitaria brasileira. Frutas, castanhas, raízes, flores, especiarias”, pontua Helena Rizzo, uma das juradas confirmadas, sobre esse universo. Além dela, também terá Érick Jacquin e Henrique Fogaça.

Até agora, além da temporada de confeiteiros, apenas a de cozinheiros amadores também foi confirmada, com estreia prevista para novembro. Para ambas as oportunidades, as inscrições estão abertas no site da Band. Leia mais dos bastidores no conteúdo completo.