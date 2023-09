Quando estreia o próximo MasterChef Profissionais 2023?

Na última terça-feira (12), chegou ao fim o MasterChef Brasil 2023 após um duelo emocionante entre os finalistas Ana Carolina e Wilton. A edição comemorativa do programa veio repleta de novidades e já está deixando saudade, mas a boa notícia é que uma nova temporada do MasterChef Profissionais vem aí!

O formato voltado para participantes que são profissionais da cozinha é um dos spin-offs do MasterChef - que além do tradicional, tem o MasterChef Júnior e o MasterChef+ -, e já passou por quatro edições, que foram exibidas em 2016, 2017, 2018 e 2022, com participantes memoráveis.

Nesta que será a 5ª edição, o talent show marca o retorno de Henrique Fogaça como jurado, que esteve afastado desde o início deste ano das telas da TV por razões pessoais. O veterano encerra seu ‘período sabático’ apto para julgar os pratos dos competidores do MasterChef na estreia, que está marcada para o dia 19 de setembro, às 22h, na Band.

Confira alguns spoilers da temporada:

Receitas testadas e aprovadas

Aqueça os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer blondie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos, ovos cocotte com purê e bacon e salada de rúcula com figo fresco e bacon.